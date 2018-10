Sabato latino al Caribe Club con stage di kizomba

Il 6 ottobre il Caribe Club in corso Italia 3 dalle ore 22 inaugura la pista latina del sabato sera con tantissimi appuntamenti tra stage ed esibizioni curati da Sonia Stefani. In programma anche lo stage di kizomba fusion open insieme ai ballerini Max Latino e Rossella, per poi ballare fino a tarda notte.

I prossimi appuntamenti saranno sabato 13 ottobre con lo stage di salsa cubana con Stefano Rubini e lo show degli allievi della Moma’s di Chiavari, sabato 20 ottobre con lo stage di gestualità femminile con la maestra Lara Melis e sabato 27 ottobre con lo stage di bachata figurata con Andrea Fugazzaro e Federica e lo show del gruppo “Le Piccole Pesti” della scuola Jarret Studios. La musica delle serate sarà curata dal dj Doctor Kekyll.

Ingresso 10 € con consumazione (per i tesserati 8 €)