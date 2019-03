Sabato con tre sale e stage gratuito di bachata al Caribe Club

Sabato 23 marzo 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 21.30, è in programma una serata speciale con ospiti e stage per tutti i gusti. Tre sale per triplicare il divertimento e spaziare tra diversi generi: milonga, tango argentino, balli country con ospiti i ballerini del gruppo Wild Angels, capitanati da Matteo Massarino, e sala caraibica dominata dalla musica di dj El Bimbo; dalle 21.30 si tiene anche lo stage gratuito di bachata con il ballerino e maestro Luca Brundo. A seguire, nottata danzante con l’animazione di Flavio e Vanessa. Informazioni: 335207103