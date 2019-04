Sabato 4 Aprile 2019 – Banano Tsunami – Hot Vibes – Official Opening Party

Tornano a Genova i sabati sera più peccaminosi ed effervescenti quelli HOT VIBES Estate al Banano, DECIMA edizione!

SABATO 4 Maggio 2019 a partire dalle 22.30

Anche quest’anno ospiti e feste a tema allieteranno i tuoi futuri 22 Sabato notte. Quelli che ogni settimana ti portano in vacanza, da Maggio a Ottobre, con ospiti, gadget e colpi di scena; quelli dove la parola d’ordine recita: AMMICCAMENTO LIBEROOOO!!!!!

Vi aspettiamo ripetendo lo slogan tormentone

QuandolamusicadiventacoloreGay&Noninthecity

♫ Glass DanceFloor

Danilo Quaranta – Tarick1

???? Over The Sea Dance Floor Enrico Delaiti

[4 Hours Full Exclusive Continuous Dj Set]

Ad accogliervi come sempre la storica

MAESTRA IN CERIMONIE

Giulia “The Queen Of The Night”