Sabato 3 febbraio il concerto di Stefano D a sostegno della ricerca per l\'Atassia di Friedreich

Genova. Sabato 3 febbraio 2018 (ore 21.15), il Teatro Santa Sabina di via Donghi (San Fruttuoso) ospita il concerto, a favore del fondo internazionale Gofar, di Stefano D.

L’esibizione al Teatro di San Fruttuoso è il terzo capitolo della collaborazione tra Stefano D e il Comitato Rudi Onlus, dopo il live di raccolta fondi alla trattoria “La Rosata” e la devoluzione dei proventi della vendita di “Karol”, la canzone dedicata a Giovanni Paolo II. «Parte dei ricavati della serata – afferma il cantautore – saranno devoluti al Comitato Rudi Onlus, impegnato da anni nella battaglia contro l’atassia di Friedreich».

Patologia ancora poco conosciuta, l’Atassia di Friedreich è «una malattia neurodegenerativa – spiega Annaluisa Ponchia, referente di Genova del Comitato Rudi Onlus – che colpisce i bambini nella prima infanzia e nell’adolescenza. Inizia con problemi di deambulazione, per poi colpire tutti gli organi, mantenendo inalterate le capacità intellettive. La nostra associazione – prosegue – nasce con l’obiettivo di creare una grande alleanza senza confini né bandiere: nel 2005 è stato creato il fondo internazionale GoFar, con cui promuoviamo e finanziamo progetti di ricerca per combattere questa terribile patologia».Sul palco del Teatro Santa Sabina, allestito per l’occasione con una nuova scenografia, saliranno insieme a Stefano D il percussionista Tony Meneses e il chitarrista Giulio Grandi. Il repertorio spazierà «da grandi classici della musica italiana ai nuovi inediti – precisa Stefano D – come “Dietro di me” e “I Exist”, composta e arrangiata da Marco Grasso, direttore dell’orchestra che ha accompagnato Bianca Atzei nella scorsa del Festival di Sanremo».

Il biglietto d’entrata costa 12€. Il concerto è sostenuto da Neocasa, agenzia immobiliare di Certosa; da Lidia Pazzaglia, operatrice di riflessologia plantare e reiki; dall’impresa edile Fratelli Palumbo di Serra Riccò e dal ristorante Gemma 2.0 di Celle Ligure, location in cui Stefano D, cantautore sempre al passo e “più pop che mai” si esibirà l’8 marzo 2018.

Infoline prevendite 333 2037361 – 339 5623766.