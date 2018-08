Genova. Il 21 luglio, per la prima serata di Palco sul Mare Festival, approda a Genova, in piazza delle Feste, Ruggero de i timidi con la sua band. Il nome non deve ingannare, i testi demenziali delle sue canzoni stanno diventando un “cult” tra gli amanti del genere. Inizio alle 21. Biglietti a 15 euro.