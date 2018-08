Royal Philharmonic Orchestra in concerto a Genova

Genova. Fondata nel 1946, la Royal Philharmonic Orchestra celebra con una tournée nelle grandi capitali europee della musica il settantesimo anniversario dal primo concerto tenuto al Davis Theatre di Croydon diretta dal suo fondatore e primo direttore musicale, Sir Thomas Beecham.

Nell’arco di sette decadi, la Royal Philharmonic Orchestra ha proposto esecuzioni di primissimo livello, nonché un repertorio molto vasto e con artisti di indiscusso prestigio. In virtù dell’ispirata direzione di Pinchas Zukerman e di Charles Dutoit, l’orchestra consolida i propri elevati standard qualitativi presentando in pubblico programmi impegnativi sia in occasione delle tournée internazionali, sia nell’ambito di progetti di comunicazione e attività discografica.

Inizio dello spettacolo alle 21, biglietti a partire da 41,60 euro.