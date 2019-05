Romano Augusto Fiocchi presenta i “Racconti da un mondo offeso”

Sabato 11 maggio alle ore 17:30 presso la Libreria Ex Libris di Genova Romano Augusto Fiocchi incontra il pubblico e presenta il suo libro “Racconti da un mondo offeso” (Bookabook edizioni).

Si tratta di una raccolta di cinque brevi testi (Opernplatz, Il gatto del soldato, Ragno di Mare, Zazì, Il ginkgo di Tienanmen) resi uniformi dalla particolarità delle voci narranti e dalle tematiche sociali. A raccontare le storie non sono infatti esseri umani ma oggetti, insetti e piante: un piccolo libro di Thomas Mann che rivive il rogo dei libri di Berlino del 1933, un gatto disegnato da un soldato americano durante l’occupazione di Baghdad, un vecchio gozzo di pescatori libici all’inseguimento di un barcone di migranti, una mosca filosofa, un bonsai che porta il nome dell’ultimo imperatore cinese e suo malgrado partecipa alla più sanguinosa rivolta della Cina moderna.

Ad accomunare le storie, oltre alla prospettiva animistica, sono quindi gli aspetti sociali: l’orrore delle guerre, gli sfruttamenti, le violenze, i soprusi dei potenti. Di qui il titolo della raccolta che echeggia il grido di disperazione tratto da Conversazione in Sicilia di Vittorini: “Molto, molto offeso è il mondo, molto offeso, molto offeso, più che noi stessi non sappiamo”.

Romano Augusto Fiocchi è nato a Pavia nel 1961, vive tra Pavia e Milano ed è giornalista pubblicista. Ha pubblicato il romanzo veneziano Il tessitore del vento (2006), le raccolte di racconti Capricci pavesi (1986), PazzaPavia (1989), Dipinto a testa in giù (1994), Un mistero in via Cardano (2004). Ha vinto il premio Le Storie del Novecento 2013 con il racconto Opernplatz, e il premio Inedito Città di Chieri e Colline di Torino 2009 con il racconto Il gatto del soldato.