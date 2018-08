Robin Hood versione 2.0 va in scena al Politeama

Genova. La nuova versione 2.0 di Robin Hood il musical, lo spettacolo che narra le avventure del coraggioso ladro gentiluomo e di tutti i personaggi che animano la foresta di Sherwood. Manuel Frattini e Fatima Trotta interpretano Robin e Lady Marian, affiancati dal simpatico Little John (Giulio Benvenuti), fidato amico di Robin che lo accompagna in tutte le sue avventure.

E ancora Lady Belt (Federica Celio), amica del cuore e confidente di Marian, l’improbabile e disonesto Principe Giovanni (Gabriele Foschi) e il suo perfido consigliere Sir Snake (Andrea Verzicco), l’affettuoso e generoso Fra Tuck (Maurizio Semeraro) e poi gli amici di Robin, avventori, banditi, arcieri, dame, ancelle e servitori, saranno protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un uomo può diventare un eroe. Ambizione, coraggio, amore e avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia.

Inizio alle 21, biglietti da 15 euro.