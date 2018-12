Riviera International Film Festival – Terza edizione

Proiezioni, masterclass, appuntamenti con registi, attori e produttori di livello mondiale. Dal 7 al 12 maggio il Riviera International Film Festival torna ad illuminare il Tigullio, portando in scena il meglio del cinema under 35 ancora non distribuito in Italia. Come negli anni passati il festival avrà casa a Sestri Levante per poi svilupparsi anche in altre località del Levante ligure.

Tra le novità della terza edizione c’è il lancio delle “locandine d’autore”, che ogni anno saranno targate da personalità autorevoli. La firma che collaborerà alla creazione dell’immagine della terza edizione del Riviera International Film Festival è Stefano Biglia, celebre disegnatore di Tex.

Forte del gran successo riscontrato nella seconda edizione, con oltre 3000 biglietti venduti per le proiezioni, 800 per le masterclass e con diverse migliaia di persone ad assistere ai vari eventi del festival, il Riviera International Film Festival avrà una durata di sei giorni, un giorno in più rispetto alle edizioni precedenti.

“Stiamo lavorando per far crescere ulteriormente una manifestazione che già l’anno scorso ha confermato di avere un solido appeal internazionale – spiega il presidente e fondatore Stefano Gallini Durante – Ospiteremo ancora personalità e professionisti del mondo del cinema nazionale e internazionale che racconteranno i segreti del mestiere in masterclass di primo livello, uniche nel panorama dei festival italiani. Ci stiamo impegnando per coinvolgere anche università e istituti scolastici: vogliamo che i giovani possano ispirarsi e tornare a sognare, in un momento storico piuttosto cinico, dove l’ispirazione non sempre fa parte della loro formazione”.

“Ho ritenuto che in questa terza edizione – spiega Chiara Fiorini, direttrice Eventi e Allestimenti – i tempi fossero maturi per dar vita a un progetto in cui credo molto, con l’obiettivo di coinvolgere ogni anno grandi firme dell’illustrazione, della fotografia, dell’arte e della grafica».

La firma scelta per collaborare alla creazione dell’immagine del RIFF2019 è Stefano Biglia, celebre disegnatore di Tex, storico fumetto che ha appena spento settanta candeline.

Il Riviera International Film Festival è una manifestazione che si è subito imposta per due peculiarità: la vocazione internazionale e il focus sui giovani. La locandina che andrò a disegnare giocherà molto su questo, in un ambiente tipico ligure: acceso, vivace e molto legato alla natura.

Confermata anche la sezione documentari, focalizzata su ambiente e società. “In un’Italia ancora scossa dal nubifragio di inizio novembre e soprattutto in un Tigullio ferito dalle recenti mareggiate la nostra sezione dedicata ai documentari sul tema assume un ruolo ancora più centrale – prosegue Gallini Durante – Inquinamento, cambiamenti climatici, migrazioni, discriminazione e diseguaglianza sociale, conflitti armati: il Riviera International Film Festival vuole che le istituzioni di oggi e le generazioni di domani siano maggiormente consapevoli di ciò che il nostro pianeta deve affrontare per rendere migliore la qualità del nostro futuro”.

Il Riviera International Film Festival è un festival internazionale del cinema indipendente, dedicato ai registi under 35, che si tiene annualmente a Sestri Levante, con eventi simultanei in diverse località del Levante ligure. Nasce nel 2017 e si propone di portare della Riviera ligure un festival dal format innovativo e della vocazione internazionale, che coniughi la domanda crescere di formazione sulle tecniche cinematografica all’opportunità di dare uno spazio qualificato ai giovani registi.

Alle proiezioni di film e documentari il RIFF affianca panel, conferenze, incontri, laboratori e masterclass di livello mondiale. Dall’edizione 2018 è presente una sezione dedicata ai documentari sull’ambiente. Nelle prime due edizioni ha visto la partecipazione di personalità del calibro di Matthew Modine, Alessandra Mastronardi, Violante Placido, Marton Csokas, Valentina Lodovini, Ed Solomon, Gianni Quaranta, Cote de Pablo, David Franzoni, Erri De Luca, Gaia Trussardi, Paola Jacobbi, John Campisi e il Premio Nobel Nigel Tapper.