Ritmi latini nel weekend del Caribe Club

Genova. Venerdì al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) dalle 21 notte di show e balli con Sabor Colombiano e il suo team. Spazio anche alla ballerina Anaisa Castillo e ad Amelia De Martis che intratterranno il pubblico. L’animazione nelle sale è a cura di Latin Mix, Latin Dance Revolution, Roberto Grasso, Christian Graziano, Amelia De Martis e Adriano Spallarossa.

Sabato dalle 21 grande milonga zeneise per ballare sotto le stelle. Un’intera serata dedicata al tango. Nell’altra sala si balla salsa con i maestri del Club. La serata per i tangueros è stata anticipata, di solito è domenica, per le limitazioni al traffico dovuta alla fiera di San Pietro.

Info: 335207103.