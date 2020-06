“Ripopolare i borghi: un nuovo abitare”, venerdì 5 giugno incontro online organizzato da ‘Piazza Levante’, Wylab e la Società Economica di Chiavari

Venerdì 5 giugno, alle ore 18, ‘Piazza Levante’, Wylab e la Società Economica di Chiavari organizzano online, nell’ambito del nuovo ciclo ‘Il Tigullio dopo il Covid’, l’incontro “Ripopolare i borghi: un nuovo abitare”.

L’appuntamento, sotto forma di webinar sul canale YouTube di ‘Piazza Levante’, arriva dopo il successo del primo evento, quello intitolato “Vecchi borghi, nuove prospettive”, al quale ha partecipato, tra gli altri, l’architetto Stefano Boeri.

“Ripopolare i borghi: un nuovo abitare” sarà una conversazione a quattro voci che sarà condotta da Enrico Pinna, architetto, docente e presidente dell’associazione culturale Ams, Architettura, Modernità Scienze.

È lo stesso Pinna ad aver ideato e a coordinare l’incontro, al quale parteciperanno: Roberto Bobbio (docente di Urbanistica all’Università di Genova), Maurizio Torre (dirigente della Città Metropolitana di Genova), Claudia Vaccarezza (Osservatorio fenomeni urbani – Società Economica di Chiavari) e Anna Stagno (Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale dell’Università di Genova).

Si entrerà maggiormente nel dettaglio, rispetto ai concetti espressi durante il primo incontro. In particolare, Maurizio Torre parlerà di come è possibile “delocalizzare” gli impiegati pubblici dalle strutture centrali a quelle dei singoli comuni. Roberto Bobbio tratterà il tema dei collegamenti e della logistica. Claudia Vaccarezza si soffermerà sull’impatto tra nuovi insediamenti, nuovi abitanti e la popolazione locale. Infine Anna Stagno analizzerà i rapporti tra la realtà esistente, il passato, e le nuove prospettive, con particolare riferimento agli aspetti legati alla gestione del territorio.

Introduce, per ‘Piazza Levante’, Alberto Bruzzone.

Questo incontro è il secondo appuntamento di un ciclo che il nostro settimanale intende dedicare al tema specifico dei borghi e dell’entroterra e alle opportunità di rilancio e di sviluppo che si presenteranno nel mondo ‘post Covid’ e forse fino a ieri inaspettate.

L’evento durerà circa 50 minuti e la partecipazione è gratuita. Ci è parso doveroso continuare ad offrire ai nostri lettori ciò che al momento non possiamo organizzare dal vivo. Seguiranno altri appuntamenti, secondo questo format, sino a quando non potremo rivederci di persona.

Tutti gli iscritti alla nostra newsletter potranno accedere liberamente al link di YouTube che invieremo via mail nella mattinata di venerdì 5 giugno.

Chi invece non fosse ancora iscritto e intende partecipare, si può iscrivere al link: https://piazzalevante.voxmail.it/user/register