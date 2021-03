Riflessi e rifletti a Palazzo Bianco ( approfondimento e laboratorio per ragazzi)

Genova. Con la riapertura di Giovedì 4 Marzo dei Musei di Strada Nuova riparte contestualmente il ciclo di incontri per ragazzi #iovadoalmuseo, con un nuova attività dal titolo “Riflessi e rifletti”, con inizio alle ore 16:20.

Dalla osservazione della bellissima Allegoria della Giustizia di Giovanni Andrea De Ferrari con l’aiuto di lampade e candele, si analizzerà come gli oggetti reali riflettono la luce a seconda della fonte luminosa. All’approfondimento introduttivo seguirà un momento ludico e un laboratorio didattico per rielaborare i concetti e i contenuti acquisiti, a cura dell’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Info e prenotazioni

E’ necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:

tel. 010 275 9185 – 348 3578728 edu@solidarietaelavoro.it

Gli incontri si svolgeranno in ottemperanza di tutte le disposizioni di sicurezza e con un numero contingentato di max 5 bambini.

Costo di partecipazione: 5,00 euro a bambino.( comprensivo di Ingresso, approfondimento e laboratorio didattico).

#IOVADOALMUSEO è un ciclo di incontri che intendono avvicinare i più piccoli al mondo dei musei e dell’arte, stimolare in loro la capacità di osservazione e analisi dell’opera d’arte nei suoi elementi costitutivi ed espressivi.