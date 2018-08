Ridere d’agosto compie 25 anni e festeggia a Villa Imperiale

Genova. Con una serata di festa a Villa Imperiale per i 25 anni della rassegna prende il via il 2 luglio Ridere d’agosto ma anche prima. Si comincia alle 18 con animazione per bambini a cura di Fiorella Colombo.

Alle 21.30 serata di festa con letture comiche a cura di Maria Grazia Tirasso e Francesco Nardi de Il violino di Einstein,

a seguire performance col fuoco del gruppo IannàTampé e musica.

Con l’occasione, chi lo desidera può acquistare biglietti per qualsiasi spettacolo della rassegna a prezzo scontato:

9 euro per tutti quelli a Villa Imperiale e 13 euro per il Porto Antico.

L’ingresso alla serata è libero.