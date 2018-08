Il ricordo di De André nel \"Repertorio 3\" della Perseo Miranda Band

Al Centro Civico Buranello di via Nicolò Daste 8 il complesso, capitanato da Angelo Spaggiari, canta Faber in uno spettacolo tutto nuovo, che andrà a sfiorare anche Giorgio Gaber

GENOVA – Venerdì 8 giugno (ore 17) l’Auditorium del Centro Civico Buranello (via Nicolò Daste 8) ospita lo spettacolo della Perseo Miranda Band, che canta Fabrizio De André nel recital “Repertorio 3”. Nuovo connubio tra musica e teatro, “Repertorio 3” vedrà cimentarsi il complesso in un’esibizione che andrà a scavare nel profondo di Faber, cercando di trasmetterne l’intensità artistica ed emotiva.

A dare il via allo spettacolo sarà un monologo di Angelo Spaggiari (in arte Perseo Miranda, cantante e attore, reduce dall’interpretazione in “L’onda del potere” di Marino Carmelo), un intervento che «introduce Fabrizio De André – spiega Spaggiari – in un linguaggio che va oltre al nozionismo biografico, che colga la profondità dell’artista nell’atmosfera ormai tipica della Perseo Miranda Band». Tra le novità portate da “Repertorio 3”, spicca «un omaggio – prosegue Spaggiari – a Giorgio Gaber, di cui eseguiremo un paio di brani». Oltre alla Perseo Miranda Band (composta dalla voce Angelo Spaggiari, dal basso elettrico di Eugenio Cugnoli, dalle tastiere di Guido Razzoli, dalla chitarra di Enrico Previotto e dalla batteria di Mattia Leverone) prenderanno parte al recital l’attrice teatrale Anna Olivari, la ballerina Arianna Ilardi e Massimo Sannelli, attore protagonista del docu-film “L’arte del fauno” di Fabio Giovinazzo.

L’entrata allo spettacolo è a offerta libera.