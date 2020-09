Riapre in presenza lo sportello di Organizzazione a Supporto Dell\'apprendimento APS

Genova. Riapre in presenza, dopo il periodo online dovuto all’emergenza sanitaria, lo storico sportello informativo dell’Organizzazione a Supporto Dell’apprendimento APS.

Gli operatori dell’associazione saranno a disposizione ogni mercoledì mattina a partire dal 7 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, nella sede rinnovata di Via Colombo 12/15 – Genova.

Lo sportello, libero e gratuito, è attivo dal 2009 ed è rivolto a genitori, insegnanti e operatori del settore per ricevere informazioni su DSA, ADHD, disprassia, difficoltà scolastiche, per leggere insieme la diagnosi, confrontarsi su strategie didattiche e strumenti compensativi, per trovare uno spazio in cui essere ascoltati e ricevere indicazioni sui servizi del territorio.

Da ottobre, grazie alla collaborazione di uno psicologo, lo sportello sarà operativo anche sui temi dei disturbi d’ansia, paure e fobie in bambini e adolescenti.

Il servizio riaprirà in sicurezza seguendo ogni misura precauzionale.

A questo proposito, per evitare assembramenti, si richiede di voler anticipare la visita scrivendo a osdgenova@gmail.com