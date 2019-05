Revival, disco, latino e ospiti al Cézanne

Il 24 maggio al Cézanne Disco Club di via Cecchi 7R torna il venerdì con doppia pista caraibica e commerciale. La serata inizia alle 20:30 con la cena a buffet, a seguire stage di salsa con ospiti i ballerini Santiago Hernandez e Glemyr Hernandez, che faranno ballare il pubblico in sala. La musica sarà curata da dj Ale 2.0, che selezionerà i migliori successi latini. La serata è curata dal direttore artistico Raul Hernandez. Nella sala disco si balla con i dj del Cézanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti con i migliori successi del momento e le indimenticabili hit del passato.

Il 25 maggio dalle 20:30 torna il sabato sera over 30 più amato della città. Appuntamento con la cena a buffet e con la serata disco e revival, in cui si festeggeranno anche i compleanni di alcuni amici del Cézanne. Per l’occasione l’ospite della serata sarà la ballerina Gringa Lone. Alla consolle gli insostituibili dj del Cézanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che proporranno una serata dance con gli ultimi successi commerciali e le migliori hit degli anni ’80, ’90 e 2000.