Reggaeton, liscio, kizomba e bachata nel weekend del Caribe Club

Genova. Venerdì serata latina con una lunghissima serie di appuntamenti: dalle 20.30 stage di reggaeton cubaton e dalle 21.30 stage di bachata dominicana condotti dal ballerino e coreografo Juan Saturria. Costo di partecipazione: 5 euro a corso. Inoltre, dalle 21 show e animazione con i Latin Mix, Anaisa Castillo, Christian Graziano e Amelia De Martis.

Per finire, balli scatenati per tutti i gusti nelle quattro sale: nella sala cubana selezione musicale dei dj El Bimbo e Basilio, nella sala puertorico dj Julian, nella sala kizomba dj Luis Ramos e in quella di tango argentino musica di Roberto Vinciguerra.

Sabato dalle 21 doppio show “Mi Tierra” e bachata urban del gruppo di Carlito Franco con musica di dj El Papi. Nella sala superiore liscio sul mare con la maestra Silvia Foschia, mentre nella pista dedicata al west coast swing si ballerà con i maestri Sonia Terribile e Simone Maci. Nella sala kizomba sarà compito del dj Doctor Jekyll far scatenare il pubblico.

Per info: 335207103.

Ingresso: 10 euro con consumazione