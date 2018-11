Red, ovvero quando Cappuccetto Rosso imparò l’inglese. Al Teatro dell’Ortica

Red è un bambino simpatico, ma un po’ monello, tutti lo chiamano così perché indossa sempre un cappellino rosso, ma non conosce bene l’inglese!

Un giorno la Mamma lo manda a portare la merenda dal Nonno, fermo a letto per un gran mal di schiena, ma Red, invece di ubbidirle e andare subito nella casetta in fondo al bosco, si ferma a giocare con tutti gli animaletti che incontra, con cui deve imparare a parlare in inglese.

Mentre il tempo passa si presenta davanti a lui Black Wolf, il Lupo Nero, gran ladro di merende che, con l’inganno, si fa spiegare dove Red è diretto per cogliere di sorpresa sia lui che il nonno. Ma, per fortuna, il Direttore del Grande Circo si accorge di quello che sta accadendo e…

La tradizionale favola “Cappuccetto Rosso” viene rivisitata comicamente prendendo spunto dal programma di inglese della scuola elementare. Le avventure di Red con gli animali del bosco, il Lupo, il Nonno e il Direttore del Circo, saranno rallegrate da canzoncine e filastrocche in inglese.

SCONTO FAMIGLIA minimo 4 persone € 28.00 (€ 7.00 cad.)

“Nonni a Teatro” ingresso omaggio fino a dicembre 2018 per i nonni che accompagnano i nipotini

Inizitiva finanziata con il contributo e il patrocinio del Municipio IV Media Val Bisagno