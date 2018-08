Recco: il fitto programma della Festa della focaccia col formaggio

Recco. Questo il programma della Festa della focaccia col formaggio di Recco

Sabato 26 maggio

Pomeriggio ore 16 circa “Piccoli Focacciai crescono” pomeriggio dedicato agli allievi della scuola primaria di Recco e Avegno, sotto i portici di via Assereto, di fronte a due forni storici. Maestri focacciai, insieme panificatori e ristoratori del Consorzio, guideranno i bimbi a preparare la loro prima focaccia che sarà poi la loro merenda. Una iniziativa molto cara alla Città, cui spesso partecipano anche bambini provenienti da fuori, che vuole rappresentare la continuazione di una tradizione, come dire: “La focaccia di Recco da noi si impara a fare sin da piccoli.” Un vero spettacolo.

Sera Cene libere e a scelta nei ristoranti recchesi dove, a conferma della fama di Recco come “Capitale gastronomica della Liguria”, si potranno degustare i piatti più tipici della tradizione ligure.

Pernottamenti. Due le strutture alberghiere parte del Consorzio, Hotel La Villa della Manuelina e Hotel Da O Vittorio dell’omonimo ristorante. Altre strutture www.prolocorecco.it

Domenica 27 maggio

Ci si può iscrivere alle sfide (è già partita la corsa alle pre-iscrizioni on line fb) oppure alla mattina all’Info Point Pro Loco.

La scianka in cui 5 appassionati (estratti fra gli iscritti) si sfidano nel mangiare più rapidamente degli altri 300 grammi di focaccia normale e focaccia con le cipolle

Ore 11,30 Panificio Tossini di Via XXV Aprile la “Scianka “normale”

Ore 12,30 Panifico Moltedo L. di via XX Settembre la “Scianka con cipolle”

E al pomeriggio la “No limits challenge”. Al centro della città, in piazza Nicoloso, altri 10 coraggiosi estratti a sorteggio (centinaia le richieste nel 2017) si sfidano per divorare una Focaccia di Recco col formaggio da un chilogrammo. Record 4’19!

Focaccia gratis tutto il giorno con e senza cipolle: piazza Nicoloso dalle 10,00 alle 11,30

Panificio Tossini di via Assereto, Panificio Moltedo G.B. di via Assereto, Panificio Tossini di via Roma

Via XX Settembre dalle 10,00 alle 12,00 Panificio Moltedo L. 1870

Via XXV Aprile e via Trieste dalle 10,30 alle 12,00 nei Panifici Tossini .

Terminata la No limits challenge, dalle ore 14,30 tutti in coda per la Focaccia di Recco col formaggio igp

Piazza Nicoloso: Panificio Moltedo G.B. di via Assereto dalle ore 14,30 alle 16,30; Panificio Tossini di via Assereto dalle ore 14,30 alle 15,30

Via Vittorio Veneto: Consorzio Focaccia di Recco dalle ore 15,00 alle 18,00

Via Trieste: Panificio Tossini di via Trieste dalle ore 15,30 alle 16,30

Via XX Aprile: Panificio Tossini di via XXV Aprile dalle ore 16,30 alle 17,30

Via XX Settembre: Panificio Moltedo L. 1870 di via XX Settembre dalle ore 17,00 alle 18,30

Piazza Nicoloso: Panificio Tossini di Via Roma dalle ore 17,30 alle 18,30.

Le distribuzioni gratuite sono in stoviglieria biodegradabile e compostabile.

Per sapere tutto della Festa, sugli eventi estivi recchesi, la Sagra del Fuoco, immancabile appuntamento del 7 e 8 settembre per i festeggiamenti patronali e quant’altro Recco mette a disposizione un infopoint Pro Loco Recco in piazza Nicoloso.

Ogni piazza e via interessate dalle distribuzioni sono allietate da intrattenimenti musicali:

in Piazza Nicoloso tutto il giorno DJ Set Giannino con dance music In via XX Settembre coinvolgente musica e balli country, Area Consorzio in via Vittorio Veneto ballo liscio con l’Orchestra Primavera. In via Venticinque Aprile musica dal vivo con Mimmaccio DJ e in via Trieste con Les Criko.

La Filarmonica di Recco nel pomeriggio, partendo da Piazza del Comune, in un coinvolgente corteo musicale, accompagnerà i visitatori a spasso per la città attraverso tutti i punti di distribuzione della Focaccia di Recco IGP.

Mercatini

In piazza Nicoloso, “Helianthum”. Fiori, erbe aromatiche, vino, profumi, sapori e tradizioni di Recco; “Il Libro usato” a cura della Biblioteca Civica; “Chess&Cheese” scacchi per tutti. Portici di via Assereto “Recco Antiqua” mercato dell’antico. In piazza S. G. Bono e Via XXV Aprile “E cose faete da mi” mercato degli hobbisti. Piazza Gastaldi Area bimbi con Giochi attrezzati, gonfiabile e truccabimbi.

Ospiti speciali

ECCELLENZE DELLA LIGURIA in Piazza Nicoloso– Ospiti speciali Consorzio Tutela Olio DOP Riviera Ligure, Consorzio Basilico Genovese DOP, Enoteca Regionale della Liguria. Con il Consorzio della Focaccia di Recco IGP insieme per promuovere le eccellenze enogastronomiche liguri.

DUCATI MOTO CLUBS in Piazza Nicoloso – In collaborazione con i Moto Ducati Owners di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana oltre alla partecipazione dei Concessionari Ducati di Genova e Chiavari è stato promosso un raduno con esposizione di moto da corsa, moto moderne e moto storiche esclusivamente del marchio Ducati.

FOCACCIA COUNTRY DANCE in V. XX Settembre – Uno dei fenomeni più divertenti che ha contagiato molti italiani sono i balli country. Con la collaborazione Country dance “The Wanted” di Recco saranno presenti numerosi gruppi provenienti dalle regioni vicine con esibizioni e scuola di ballo per principianti.

EDUCATIONAL STAMPA – Una ventina di giornalisti accreditati saranno invitati a “vivere la festa” con arrivo la domenica mattina e partenza il lunedì sera. La domenica potranno entrare direttamente nell’atmosfera della Festa della Focaccia. La sera, in occasione della cena organizzata in loro onore, si potranno stringere amicizie e scambiarsi opinioni in merito all’evento. Il lunedì sarà invece dedicato a un tour eno-gastronomico fra le specialità più tipiche del territorio. Con la collaborazione dell’Agenzia per la promozione Turistica “in” Liguria.

Altri intrattenimenti

Il mitico e richiestissimo “trenino della Festa” con passaggio gratuito per un giro turistico della Città e prendere conoscenza della localizzazione dei vari punti di distribuzione.

E ancora in piazza Nicoloso per i più piccoli area giochi con gonfiabili, e trucca bimbi e “Cheese & Chess” per scoprire ed ammirare il gioco degli scacchi a cura della ASD Scacchi Ruta.

Golosi appuntamenti

Menù speciali proposti dai ristoranti aderenti al Consorzio, che hanno fatto la fama di Recco capitale gastronomica della Liguria, grazie all’offerta di coperti che nei ristoranti della Città supera il numero di 3mila. Proposte gastronomiche dedicate alla “Festa” nei ristoranti consorziati: Alfredo, Del Ponte, Da Lino, Vittorio, Focacceria Manuelina, Vitturin e Da Angelo.