Reading poetico all’Ostaia da-u-Neo

Genova. Reading Poetico, a cura di Bettina Banchini e Carlo M. Marenco all’Ostaia da-u-Neo di Sestri Ponente. Il tema è Eros e Thanatos, pulsioni di vita sostenute dal desiderio, quindi amore e passione, ma anche pulsioni di morte. I poeti hanno a disposizione massimo 5/10 minuti per leggere le loro poesie e/o quelle di altri autori.

Chi non vuole venire al microfono, Bettina e Carlo sono a disposizione per leggere i vostri testi.

Inviare conferma di partecipazione all’e-mail indicata. Ingresso gratuito, consumazione senza maggiorazioni.