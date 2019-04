Ray Garcia alla console, show de La Isla Latina e stage di kizomba, salsa, rueda e bachata: il weekend del Caribe Club

Venerdì 12 aprile 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Durante la serata sarà presentato in esclusiva il grande spettacolo di salsa proposto dal gruppo Isla Latina dal titolo “Matrix”, mentre nella sala latina sarà ospite uno dei dj più famosi del mondo latino, reduce dai maggiori congressi di salsa internazionali: Ray Garcia, che con la sua energia e la sua musica farà ballare tutto il pubblico del Caribe.

La serata continua nelle altre 3 sale principali, con dj e ospiti ad animare la nottata latina. Nella sala portoricana si balla con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez, nella sala bachata fusion si balla con dj Jonathan Lopez e tutte le atmosfere romantiche più in voga del momento, mentre nella sala kizomba torna alla console Christian Graziano con stage di kizomba dalle 22.30 con i ballerini Jari e Noemi.

Sabato 13 aprile dalle ore 21.30 è in programma una grande serata latina con show e stage per tutti i gusti. Ospiti della serata i ballerini Kenzo Tumminelli e Viktoria Yordanova, che porteranno al Caribe il loro nuovissimo show latino. A seguire,stage gratuito di salsa cubana e rueda con Moreno. Le lezioni proseguono alle 22 con lo stage gratuito di bachata fusion tenuto proprio dagli ospiti Kenzo e Viktoria. Dopo i workshop, divertimento a non finire con la nottata latina con musica di dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez.

Informazioni: 335207103