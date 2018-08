Genova. Raviolata sabato 26 maggio alle 19 in via Fusinato a Pra’. Prenotazione obbligatoria (sul volantino le modalità).

Tavolo unico da 300 posti.

L’intero ricavato sarà donato all’associazione Prorett Ricerca per contribuire all’acquisto di un incubatore di cellule.

Matteo 3479007947