Rassegna Cinematografica sulla Cecità

Un ciclo di film dedicati alla cecità nelle sue tante sfumature. È la proposta con cui il Circuito Cinema Genova partecipa al programma di eventi per festeggiare i 150 anni dell’Istituto David Chiossone e sensibilizzare sul tema della disabilità visiva e sulle straordinarie risorse e potenzialità delle persone non vedenti.

Tre le pellicole selezionate. Si comincia martedì 4 settembre, alle ore 21, con Il colore nascosto delle cose (2017), diretto da Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini. Presentato fuori concorso alla 74a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, narra dell’incontro e della passione tra Teo, pubblicitario in carriera in fuga dalle responsabilità, ed Emma, osteopata non vedente dall’età di sedici anni, autonoma e combattiva. I biglietti, al costo di 4 €, sono acquistabili presso tutti i cinema del circuito e sul sito Circuitocinemagenova.com.

Sarà poi la volta di un grande classico del passato. Martedì 11 settembre alle ore 21 sarà proiettato Profumo di donna (1974), capolavoro di Dino Risi tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino. Tutta la vicenda ruota attorno al capitano Fausto Consolo, uomo duro e scontroso, rimasto cieco per un incidente durante un’esercitazione militare. È il personaggio reso indimenticabile da Vittorio Gassman, premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 1975.

Il restauro della pellicola è stato curato dal CSC-Cineteca Nazionale e dall’Istituto Luce Cinecittà a partire dai negativi messi a disposizione dalla Dean Film. Tutte le lavorazioni sono state effettuate presso il laboratorio Fotocinema di Roma. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e da 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo la biglietteria distribuirà i tagliandi con i quali sarà possibile accedere in sala.

La mini rassegna si concluderà infine martedì 18 settembre, sempre alle ore 21, con il film di Cristiano Bortone Rosso come il cielo (2005). Ambientato a Genova agli inizi del 1970, proprio all’Istituto Chiossone, è la storia vera di un bambino, Mirco Mencacci, che si ferisce con un colpo di fucile e perde la vista. Costretto a frequentare le scuole per non vedenti, Mirco sviluppa la passione per il suono e nel tempo diventerà uno dei più grandi montatori cinematografici audio italiani. I biglietti, al costo di 4 €, sono acquistabili presso tutti i cinema del circuito e sul sito Circuitocinemagenova.com.

Dopo la pausa estiva riprende così il ricco programma di iniziative dell’Istituto David Chiossone onlus, che a partire dallo scorso maggio sta coinvolgendo tutta la città nei festeggiamenti per il 150° anniversario della sua fondazione, con eventi istituzionali, scientifici, culturali, teatrali, musicali e sportivi. Ad oggi sono circa 10 gli eventi a cui hanno partecipato oltre 2000 persone.

Un secolo e mezzo di storia e innovazione che hanno fatto dell’Istituto Chiossone un centro di eccellenza a livello nazionale in tutti i campi che riguardano la disabilità visiva: dalla prevenzione all’assistenza e riabilitazione fino alla ricerca su sistemi alternativi alla vista.