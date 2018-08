Rapallo: “Natale al mare” spettacoli e laboratori per bambini

Rapallo. Ancora giornate di festa e allegria per la kermesse Natale al Mare. Continua con grande successo la lunga festa natalizia di Rapallo. Dopo il grande successo della prima messa in scena, torna a grande richiesta l’incantevole spettacolo teatrale “Little Women” ispirato al capolavoro letterario “Piccole donne” e “Piccole Donne crescono”, con la regista/attrice Selene Gandini, che veste i panni di Louisa May Alcott. Giovedì 4 gennaio, alle 17, all’auditorium Delle Clarisse Kinesisart con la collaborazione delle attrici della scuola di recitazione “La Quinta Praticabile” metterà in scena l’adattamento del romanzo.

Il romanzo di Louisa May Alcott è considerato tra i capolavori della letteratura per l’infanzia, ma è molto amato anche dal pubblico adulto. Pubblicato per la prima volta nel 1869 in America, ha presto conquistato l’Europa. La storia della famiglia Alcott, diventata March nel libro, è incentrata sulla vicende di quattro sorelle: Meg, Jo, Beth ed Amy, che vivono con la madre. Il padre è al fronte a combattere la Guerra di Secessione, che fa da sfondo alle loro vicende, mentre in primo piano ci sono le grandi avventure e le piccole disavventure delle quattro ragazze.

Le sorelle affrontano le giornate godendo delle piccole cose quotidiane, riuscendo a non soccombere alle difficoltà che si presentano. La spensieratezza che c’è in casa March viene messa a dura prova da vari eventi ed è proprio in queste fasi negative che le ragazze mostrano la bellezza e la solidità del loro rapporto, nonostante la diversità del loro carattere e del modo di affrontare i problemi. La storia ruota attorno ai racconti che descrivono le relazioni delle quattro sorelle e lo svilupparsi del loro legame nel tempo, individuando le differenti personalità che le caratterizzano.

Venerdì 5 gennaio: galà dell’Epifania Auditorium delle Clarisse, alle ore 21

Spettacolo di Danza Classica – Organizzato da Euro Art

Aspettando la Befana Una serata magica che crea aspettativa e riporta all’infanzia. Queste le premesse per un Galà della danza che vedrà in scena bellissime coreografie e ottimi ballerini

INFO:

EUROART Via del Carmelo 1716035 – Rapallo (GE) Phone – Fax 0185 60411

Mobile :348 320 76 86 Mail : info@euro-art.org Web : www.euro-art.org

PREVENDITA BIGLIETTI GALA DELL’EPIFANIA:

RAPALLO: Libreria Agorà – Via Milite Ignoto 22 tel. 0185. 23 42 88

Sabato 6 gennaio

Befana Sub – Chiosco della Musica – ore 10

La Befana arriva al Parco delle Fontanine – Via L. Rizzo – ore 10

Befana di STV – Centro cittadino – ore 15

Proseguono i laboratori a Villa Queirolo dedicati ai più piccoli:

3 gennaio – Animazione per bimbi (Pamela e Vivian)

4 gennaio – Pizzo al tombolo (Toribia Garigali)

5 gennaio – Pizzo al tombolo (Toribia Garigali)

6 gennaio – Premiazione concorso Presepi a Rapallo

I laboratori si svolgeranno in due turni : 1° dalle ore 15 alle 16,30 – 2° dalle ore 16,30 alle 18, sarà quindi necessario prenotarsi presso la segreteria di Villa Queirolo o al n° 0185 62128. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.