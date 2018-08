Rapallo diventa un villaggio western

Rapallo. L’Associazione Cor in collaborazione con Phatos Eventi e il Comune di Rapallo lancia il “Western day”.

Per la prima volta il parco De Martino si trasformerà in un villaggio del vecchio West (25 luglio dalle 17 a mezzanotte).

Nel villaggio si potranno trovare il toro meccanico, il tiro col lazo, la mungitura della mucca, il lancio del ferro di cavallo, il tiro ai barattoli, il cavallo meccanico, il tiro assegno e molto altro.

Inoltre ci sarà il saloon dedicato al cibo dove si potranno gustare tortillas con salsette, maxi fagiolata, hot dog, patatine fritte, bevande varie e tanto altro.

Il tutto sarà allietato da musica del vecchio west con l’esibizione di balli country-western che faranno anche sperimentare questo ballo al pubblico presente.