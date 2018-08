Rapallo Capitale del wrestling per un giorno!

I lottatori della International Wrestling Entertainment saranno protagonisti di uno spettacolo, patrocinato dal Comune di Rapallo presso la “Casa della Gioventù” di via Lamarmora il 28 aprile prossimo.

La IWE presenterà infatti “NWR-BACK IN TOWN”, appuntamento molto atteso dal pubblico rapallese che riporterà nella località levantina idoli, vecchi e nuovi, del popolare sport-entertainment.

Lo spettacolo, con ingresso gratuito, sarà preceduto dal terzo step degli stage che la IWE ha organizzato con Fabio Ferrari, popolare wrestler genovese che ha ottenuto importanti riconoscimenti in Europa e non solo, sia con il proprio nome che con il nome d’arte Red Devil. Un elemento in più che renderà la kermesse di wrestling ancora più interessante per gli appassionati e praticanti del settore. Lo stage però sarà solo aperto a wrestler che già praticano questo sport spettacolo.

Oltre alla finalità del puro divertimento per gli appassionati all’interno dello show sarà inserita, in collaborazione con il Centro Formazione IRC New Life Resuscitation, una dimostrazione pratica sull’uso dei defibrillatori per promuovere il progetto “VIVA! LIGURIA CARDOPROTETTA” e i corsi di formazione proposti dall’Associazione stessa.

CHI CI SARA’:

Annunciate le presenze di wrestler di caratura internazionale come Fabio Ferrari, che ormai si esibisce in pianta stabile con la IWE a Genova pur mantenendo i suoi impegni europei dove per altro è attualmente detentore di una cintura prestigiosa. Ferrari ha combattuto in show importanti con personaggi del calibro di Rey Misterio e Alberto Del Rio.

Come sempre la IWE non farà mancare la presenza di atleti che verranno da altri paesi europei. Molto attesa la prova del polacco Shadow, esponente di spicco della MZW (Maniac Zone Wrestling) e della coppia greca Fil Bane e Dale Old Boy che verranno in Italia dalla ZMAK, promotion ellenica che sta riscuotendo un buon successo in patria.

Annunciata anche la presenza da Senigallia (AN) del Campione Italiano IWE Alex Gorgeous che dopo aver conquistato il titolo a dicembre 2017, ha già difeso una volta la cintura, e sarà richiamato a farlo proprio il 28 aprile, contro un avversario che uscirà trionfante da una Battle Royal a dieci uomini prevista nel pre-show. Sarà proprio questo il main event della serata, dove gli altri partecipanti alla Battle Royal usciti sconfitti resteranno a bordo ring durante l’incontro per comporre il primo Lumberjack Match mai avuto in Liguria.

Non mancheranno poi gli idoli liguri, che sotto la bandiera della I.W.E. si sono uniti, il possente genovese Big Marcus, il veterano Violent Joe e le stelle del levante ligure Sami Grayson, Backslash, Timothy Ryan che “giocheranno in casa” insieme a tanti altri bravi wrestler provenienti un po’ da tutta Italia come Gianni Verga, Bako, Geminy e il pirata Arian Barba di Sale solo per citarne alcuni. Insomma un bel cast molto ricco che saprà far divertire adulti e ragazzi con uno show adatto a tutti.

La formula della International Wrestling Entertainment è sempre la stessa, far divertire ed appassionare con uno spettacolo adatto a tutti, tenendo sempre sulle spine gli spettatori, tanto è vero che la ligure I.W.E. ha in serbo diverse sorprese durante la serata rendendo lo spettacolo unico nel suo genere.

Per seguire lo sviluppo dello spettacolo e le schermaglie tra lottatori nonché le ultime news basta seguire la pagina Facebook della IWE: https://www.facebook.com/IweItaly/

Il canale Youtube IWE: https://www.youtube.com/channel/UC8BqnaVhjgbEGetGTu28AMQ

La pagina FB dedicata a “IWE_NWR Back in Town”: https://www.facebook.com/events/2074048946163515/

INFO:

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito, presso il Palazzetto dello Sport “Casa della Gioventù” in Via Lamarmora a Rapallo (Ge).

ORARIO SPETTACOLO: Apertura Palazzetto ore 20:15, pre-show inizio ore 20:30.