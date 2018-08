Rampini racconta L’età del caos

Genova. Guarire la democrazia o cedere alle tentazioni autoritarie? Ecco la domanda alla base del racconto di un gigante del giornalismo come Federico Rampini.

Lo spettacolo Età del caos, com’è giusta prassi del grande giornalismo, si arricchisce sistematicamente, seguendo i primi passi del Trump neo presidente, con aggiornamenti sulla situazione europea e mondiale. Le elezioni in Francia, quelle in Germania, la campagna elettorale permanente italiana sono ulteriori spunti di analisi per il racconto di Rampini, bravo a mutarlo in materia del tutto teatrale, accompagnato dalla musica dal vivo di Valentino Corvino e Roberta Giallo.

Inizio dello spettacolo alle 20.30. Spettacolo fuori abbonamento.