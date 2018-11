“Racconti di Mare” – Le fotografie di Arturo Delle Donne al Galata

La mostra “Racconti di mare” del fotografo Arturo Delle Donne, a cura di Cristina Casero e Andrea Tinterri, evidenzia quel sottile confine tra reale e fantastico, tra narrazione letteraria e cronaca contemporanea, in un percorso unitario dove i piani si intrecciano e si confondono. Il percorso guarda al mare come spazio di narrazione: Racconti di mare; My small – scale world; The same sea – Different Point of View.

I tre progetti segnano un passaggio che volutamente confonde l’osservatore: il lavoro Racconti di mare rilegge pagine di romanzi marinareschi (Il vecchio e il mare, Moby Dick, La rivolta dell’Elsinore, L’isola del tesoro) con piccoli diorama che lo stesso Delle Donne costruisce per poi fotografare. Episodi letterari di personaggi mitici in balia di pesci giganteschi e onde violente, viaggi iniziatici in piccola scala per innescare un gioco di illusioni fotografiche.

My small – scale world è il passaggio intermedio, dal fittizio al reale, dal racconto alla Storia. Paesaggi, navi e sempre mare, ma in una deformazione ottica che simula la piccola scala. Tutto sembra in miniatura, ma è solo un’illusione del mezzo, quel passaggio indispensabile alla contingenza del quotidiano.

Il dittico The same sea – Different Point of View: le migrazioni contemporanee, la nave Diciotti, le coperte termiche che affollano lo spazio, il viaggio e ancora una volta il mare come piattaforma attraverso cui raccontare.

L’esposizione sarà visibile dal 15 novembre al 16 dicembre presso la Galleria delle Esposizioni al secondo piano del Galata Museo del Mare di Genova.