‘Quellidisanleonardo’, la memoria di Felice Cascione sul palco del Teatro dell’Ortica

“Quellidisanleonardo”, scritto e pronunciato così, tutto attaccato, come ci chiamavamo da bambini una volta per identificarci in un luogo, in una piazza, in un rione.

“Quellidisanleonardo” era la banda a cui apparteneva Renato Donati che con i suoi amici scorrazzava per le piazze e i vicoli del centro storico di Porto Maurizio; il Parasio.

Loro luogo di ritrovo era la piazzetta di san Leonardo, dove nacquero il patrono della città di Imperia e, il 2 maggio del 1918, Felice Cascione, comandante Partigiano medaglia d’oro al V.M. della provincia di Imperia, autore della canzone ” Fischia il vento “.

In quella piazza si incontravano i giochi dei bambini, i ricami e le tombole delle donne, i racconti dei artigiani e degli anziani.

Uno spettacolo che attraversa 150 anni di storia d’Italia, dedicato a Felice Cascione ” Megu “, scritto per il centenario della sua nascita.