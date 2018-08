Il Quartetto di Cremona e Jamie Walton suonano Schubert

Genova. Il Quartetto di Cremona incontra il violoncellista Jamie Walton per l’esecuzione del Quintetto in do maggiore di Schubert, uno dei grandi capolavori del compositore viennese.

Per il Quintetto, Schubert preferisce come quinto strumento il violoncello, dirigendosi verso un tono più lirico, optando per una scelta timbrica diversa da Mozart e Beethoven, inclini all’aggiunta di una viola.

Fin dalla propria fondazione, avvenuta nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale ed è regolarmente invitato ad esibirsi nei principali festival e rassegne musicali. Nel febbraio 2017 ha ottenuto il Supersonic Award della rivista tedesca Pizzicato, assegnato al volume VII dell’integrale dei Quartetti beethoveniani.

Biglietti da 26,50 euro, inizio spettacolo alle 21.