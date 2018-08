Quando Freud incontra Dio in persona

Genova. In una Vienna alle soglie della seconda Guerra Mondiale, il vecchio Sigmund Freud, in attesa di notizie della figlia portata via dalla Gestapo, riceve la visita di Dio “in persona”. O forse si tratta solo di un pazzo che si crede Dio? Con il nazismo che incombe, il padre della psicanalisi non può che chiedersi: «Se Dio esiste, perché permette tutto ciò?».

Sotto la regia di Valerio Binasco, Il Visitatore, commedia di Éric-Emmanuel Schmitt, è interpretato da Alessandro Haber, Alessio Boni, Nicoletta Robello Bracciforti e Alessandro Tedeschi. Una riflessione sulla storia, la religione, il senso della vita.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.