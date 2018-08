Punkreas, live a Genova per Bangarang

Genova. Venerdì 13 aprile tornano a Genova i Punkreas, in una formazione extralarge con la sezione fiati al gran completo. Il 23 marzo è uscito Inequilibrio il primo di due Ep della band di Parabiago per Garrincha Dischi, in collaborazione con Canapa Dischi promosso con un tour che ha preso il via con il bagno di folla all’Alcatraz di Milano.

In apertura Wrong side (nati il 22 aprile 2013 dal re-incontro di esponenti di spicco di un noto liceo genovese. Negli ultimi anni teorizzano e perfezionano un genere che chiamano Punkalypso e, nell’autunno del 2016, entrano in studio per registrare il loro primo album ‘Punkalypso’ uscito il per La Clinica Dischi) e Ddc – Dipende dal contesto.

Inizio live alle 21.30.

Costo del biglietto 13 euro.