Pronto soccorso animale: cosa fare quando il tuo cane si fa male

Venerdì 20 settembre, presso lo spazio ImmaginaGenova di Piazza Dante, un incontro con la Federazione Italiana Benessere Animale per capire come intervenire tempestivamente per aiutare il tuo amico a 4 zampe

Genova, 18 settembre 2019 – Il tuo cane si è fatto male e tu non sai come aiutarlo? Da oggi non più, grazie all’incontro sulle basi del pronto soccorso animale organizzato venerdì 20 settembre alle 18:30 presso lo Spazio ImmaginaGenova.

Il workshop gratuito, tenuto da un esperto veterinario, approfondirà tutte quelle situazioni di pericolo in cui occorre intervenire tempestivamente per evitare il peggio al proprio cane.

Cosa fare quando il vostro cane si trova con un corpo estraneo negli occhi, nelle orecchie o nelle zampe, oppure come fare per prevenire o gestire le conseguenze di un colpo di calore, senza contare cosa occorre fare in caso di torsione gastrica e quali sono le cose da tenere a portata di mano per avere un utile kit da pronto soccorso. Tutto questo sarà illustrato nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Benessere Animale (F.I.B.A.).

“Con il mese di settembre riprendiamo gli ormai abituali appuntamenti a ingresso libero dedicati alla cittadinanza. Dopo un primo incontro sul tema animali domestici tenutosi quest’estate, abbiamo organizzato a grande richiesta questo sul pronto soccorso canino. Come sempre, i nostri incontri vogliono avere un ruolo di servizio e utilità per coloro che scelgono di partecipare” spiega Carlo Tenderini, Agente generale dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante ideatore dello Spazio ImmaginaGenova.

Per partecipare all’evento è possibile iscriversi al link: