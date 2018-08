PrometeoeDio, il terzo capitolo sul potere va in scena alla Tosse

Genova. Terzo capitolo della trilogia del potere, dopo Antigone di Anouilh e Caligola di Camus, ecco il dramma diretto da Emanuele Conte, PrometeoeDio.

Qui l’attenzione si sposta dal potere in quanto tale alla ribellione al potere. Prometeo si ribella al potere in senso assoluto, quello che va oltre l’uomo e riguarda Dio. Un Dio tiranno, insensibile e distante, al quale Prometeo contrappone una natura umana che, pur precaria e dolorosa, è comunque preferibile al terrore nel quale vivono gli Dei per la paura di perdere la propria immortalità. Come nella tragedia di Eschilo, il titano Prometeo, interpretato alla Tosse da Gianmaria Martini (incatenato al centro della scena per tutta la durata dello spettacolo), è condannato a soffrire in eterno per aver sfidato gli Dei, rubato il fuoco e averne fatto dono all’umanità.

Biglietti da 12 euro, inizio alle 20.30.