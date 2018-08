Proiezione di Unlearning, storia di viaggio di una famiglia genovese

Genova. Il gruppo socio culturale Maninman, i registi Anna Pollio e Lucio Basadonne, insieme alla libreria di Pontedecimo Libro Più, presentano

UNLEARNING

proiezione presso la libreria Libro Più

Via Paolo Anfossi 228r, 16164 Genova

Venerdì 8 Giugno – ore 18

La storia del viaggio di chi ha provato concretamente a vivere di economia collaborativa e ce lo racconta in un documentario all’insegna del carpooling, del cohousing, del baratto e di tutto ciò che è sharing. Un documentario sulla fiducia, su uomini, donne e bambini che, all’omologazione, hanno risposto facendo della propria esistenza un inno alla diversità per aprirsi al cambiamento. Un “inno gentile alla disobbedienza”.

Dopo aver fatto tanto parlare di sé in Italia e all’estero, partecipando a festival in Italia, Canada, Croazia, Brasile, Iran, Ucraina, Paesi Bassi e molte altre nazioni, il film torna a Genova per una speciale proiezione presso la Libreria Libro Più di Pontedecimo.

L’evento, organizzato dai registi di Unlearning, Lucio Basadonne e Anna Pollio, e dal gruppo socio-culturale Maniman, si terrà venerdì 8 giugno alle ore 18:00, con a seguire dibattito sul film e rinfresco (sarà presente Anna Pollio, la regista). Per chi lo desidera, sarà possibile usufruire di un servizio babysitting per i propri bambini : è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite sia per prenotare un posto a sedere per il film, sia per il servizio babysitting. Ingresso a offerta libera, in modalità di condivisione dei costi.

Link Eventbrite per le prenotazioni: https://bit.ly/2IGF7Fm

Potete vedere un trailer del film a questo link: https://vimeo.com/ondemand/unlearning

Pagine Facebook: www.facebook.com/letsunlearning – www.facebook.com/GruppoManinanGenova – https://www.facebook.com/libropiulibreriapontex/