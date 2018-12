Proiezione di “Last Christmas” al 27° Missing Film Festival

Martedì 11 novembre alle ore 20:30 presso il C.G.S. Club Amici del Cinema in via C. Rolando 15 sarà proiettato “Last Christmas” alla presenza dell’attore protagonista Andrea Bruschi. Il film indipendente diretto da Christiano Pahler (regista di una decina di corti, al suo primo lungometraggio) racconta con toni al tempo stesso leggeri e malinconici la storia di Antonio Mular, un sardo trasferitosi da vent’anni a Genova che per Natale torna nel suo paese di origine perché la madre è in fin di vita. Quando avviene la dipartita, il protagonista dovrà organizzare il funerale insieme al padre e al fratello. Peccato che sia la vigilia di Natale e che tutti siano tutti irreperibili.

Ad interpretare Antonio Mular è Andrea Bruschi, noto cantante e attore genovese che ha recitato in numerosi film e serie televisive tra cui “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa, “500!” di Giovanni Robbiano, Lorenzo Vignolo e Matteo Zingirian e “Quo Vadis, Baby? – La serie”.

L’appuntamento rientra nel 27° Missing Film Festival – “Lo schermo perduto”, progetto speciale dell’Associazione Nazionale di Cultura Cinematografica C.G.S. “Cinecircoli Giovanili Socioculturali”, rassegna cinematografica che da quasi trent’anni promuove film di giovani registi italiani, titoli inediti provenienti da tutto il mondo e incontri con autori e altri professionisti del settore.