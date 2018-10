Proiezione del documentario “Con i piedi per Terra” – Gli eroi di una rivoluzione silenziosa

Evento speciale all’insegna del cambiamento martedì 2 ottobre al Cinema dei Cappuccini per il documentario “Con i piedi per Terra”, Menzione Speciale Legambiente al XX Festival CinemAmbiente di Torino. Dalle ore 20 degustazione a cura di Verde Sfuso, la prima biodrogheria genovese. Seguirà un’esibizione musicale di Simona Ugolotti e la proiezione del film. Chiude la serata un incontro – dibattito con i protagonisti del documentario.

Ma che cos’è “Con i piedi per terra?” Nelle campagne italiane esistono persone che hanno scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera autonoma, efficiente, rispettosa dell’ambiente. Chi sono? Come fanno reddito? Quali tecniche adottano? E perché il loro lavoro è necessario? Nell’autunno 2015 iniziano le riprese del documentario indipendente “Con i piedi per terra”, durante un viaggio per l’Italia intrapreso per intervistare i contadini protagonisti di una rivoluzione culturale ed economica.

Compiuto con lo spirito della ricerca, è un’indagine realizzata riprendendo in presa diretta le attività quotidiane nei campi, nei boschi, nelle case e nei mercati. Con il ritmo sostenuto dell’avanscoperta, e valorizzato da musiche originali, il documentario racconta attraverso decine di storie personali come fare reddito in maniera sostenibile, onorando il senso di appartenenza al territorio e la cultura dei saperi millenari.

“Un viaggio alla ricerca dell’Italia contadina, di quei tanti individui che creano una collettività, che portano avanti pensieri e pratiche della stessa natura. È come accendere i riflettori e dare voce a chi non viene ascoltato, ma rappresenta una biodiversità, anche umana, fondamentale per il nostro Paese”.