Progetti d’acqua, una mostra di Renzo Piano a Pegli

Genova. La nave Crown Princess progettata per Fincantieri, il ponte nell’arcipelago di Ushibuka, la base operativa di Luna Rossa a Valencia, la nuova torre piloti di Genova: sono alcuni dei progetti di Renzo Piano uniti dal denominatore comune del rapporto con l’acqua e raccolti nella mostra ‘Progetti d’acqua’ al Museo Navale di

Pegli.

La mostra si snoda nelle sale affrescate della villa rinascimentale di Giovanni Andrea Doria ora sede del museo.

Il percorso inizia con i primi progetti per barche degli anni Sessanta, costruite da Piano dapprima nel garage di casa e poi ai cantieri navali Mostes di Pra’ e prosegue con dieci progetti del Renzo Piano Building Workshop.

Una collocazione particolare è riservata ai progetti per Genova: la riabilitazione del Porto Antico di Genova in occasione delle colombiane 1992, il recentissimo progetto per la nuova Torre Piloti del porto di Genova (dopo che la vecchia fu abbattuta in manovra dal cargo Jolly Nero il 7 maggio 2012, 9 morti), il BluePrint, la riorganizzazione dell’area portuale del capoluogo ligure presentata nel 2014.

La mostra, curata dalla Fondazione Renzo Piano, dal Renzo Piano Building Workshop, da Pegli Live e dal Cup (Centro Universitario del Ponente) è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Genova e il Mu.Ma, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni ed ha il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Resterà aperta fino al primo novembre.

Ingresso libero. Orario: martedì, mercoledì, giovedì venerdì 9-14; sabato 10-18; domenica 10-13. Chiuso il lunedì