Proclami alla nazione, uno spettacolo che pone al centro la comunicazione

Genova. Quattro finestre e quattro personaggi. Sono maschere del presente e parlano senza esprimere contenuti, ma ci tengono a dire qualcosa. Proclami alla nazione è l’inizio di un viaggio attraverso il linguaggio, fin dentro il cervello, di una fiaba sull’elaborazione dei discorsi pubblici, per scoprire che si può parlare anche senza avere qualcosa da dire, oppure dire col rischio di essere fraintesi.

Parlare o stare zitti, questo è il problema della comunicazione, in tempi in cui un pubblico non si nega a nessuno. C’è una via di mezzo, la più facile e la più pericolosa: parlare senza dire niente, perché gli argomenti mancano, ma la gente è lì che aspetta e possibilmente va accontentata.

Uno spettacolo di e con Elisabetta Granara, Giancarlo Mariottini, Sara Sorrentino, Carlo Strazza.

Biglietti a partire da 12 euro, inizio alle 20.30.