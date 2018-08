I presepi tradizionali, meccanici ma anche moderni a Genova

Genova. Ecco tutti i presepi storici tradizionali, meccanici, classici, antichi, moderni, contemporanei visitabili nel capoluogo ligure:

Cattedrale di San Lorenzo 24 dicembre / 17 gennaio

Piazza San Lorenzo

– Gruppo marmoreo con Bambino, Giuseppe, Maria e pastore in atto di omaggio; Presepe con figure napoletane (XVIII sec.) dono del Maestro Mario Porcile

Orario: feriali, 9.00/11.30 e 16.00/17.30; Festivi, 16.00/17.30

Basilica S. Maria delle Vigne 8 dicembre/ 2 febbraio

Piazza delle Vigne

Presepe tradizionale; Presepi etnici provenienti da tutte le parti del mondo; Presepe artistico moderno degli Allievi Accademia Ligustica Belle Arti

Orario: tutti i giorni, 8.00/ 19.00; domenica e festivi: 9.00/19.00

Gruppo Amici del Lagaccio 8 dicembre / 14 gennaio

Via del Lagaccio, 41

Presepe di quartiere, realizzato con materiale di riciclo. Scenografia tridimensionale della Natività

Orario: 16.00

Chiesa di San Filippo Neri 16 dicembre / 2 febbraio

Via Lomellini, 10

Presepe tradizionale

Orario: feriali, 09.00 / 12.00 e 16.30/19.00; festivi, 9.00/11.30 e 17.30/19.00

Chiesa di Nostra Signora del Carmine e Santa Agnese 24 dicembre / 2 febbraio

Via Brignole De Ferrari, 5

Presepe tradizionale

Orario:feriali, 8.30/11.30; 16.30/18.30; festivi, 8.30/12.00. Domenica pomeriggio: chiuso

Chiesa di San Donato 8 dicembre / 14 gennaio

Piazza San Donato, 10

Presepe tradizionale genovese, con statue artistiche dei ceramisti liguri

Orario: 10.00/12.00 e 15.00/19.00, tutti i giorni feriali; festivi: domenica ore 10.00 / 12.00.

Chiesa di Santa Maddalena e San Gerolamo Emiliani 10 dicembre / 21 gennaio

Piazza Maddalena,11

Presepe tradizionale

Orario: feriali, 07.30 / 18.45; festivi: 09.30 / 18.45

Abbazia San Matteo 26 dicembre / 28 gennaio

Piazza San Matteo, 18

Presepe tradizionale

Orario: feriali e festivi; 8.00/12.00 e 16.00/18.30

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano 8 dicembre / 13 gennaio

Piazza San Cosimo

Presepe artistico tradizionale, con statuine antiche di cartapesta

Orario: giovedì, venerdì e sabato,15.30/18.30

Santuario di Nostra Signora del Monte 24 dicembre / 2 febbraio

Salita Nuova Nostra Signora del Monte, 15

Presepe classico, con statuine antiche

Orario: 8.00 / 12.00 e 15.00/19.00

Basilica di Santa Maria Assunta – Carignano 16 dicembre / 2 febbraio

Piazza Carignano

Presepe tradizionale ambientato nella Genova dell’ottocento

Orario: feriali: 7.30/12.00 e 16.30 /19.00; domenica e festivi: 8.00 / 12.30 e 16.30 / 19.3 0

Chiesa di Santa Zita 25 dicembre / 2 febbraio

Via Santa Zita, 2

Presepe tradizionale

Orario: tutti i giorni, 8.00 / 12.00 e 16.00 / 19.00

Chiesa di Nostra Signora del Rimedio 25 dicembre / 2 febbraio

Piazza Alimonda, 1

Presepe tradizionale

Orario: feriali, 7.30 / 11.50 e 16.20/ 18.20; Domeniche e festivi di dicembre: 7.45 /13.00; 16.30 / 18.30; Domeniche e festivi di gennaio: 7.45 /1315; 16.30 / 18.30

Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù 25 dicembre / 2 febbraio

Via Guerrazzi, 23

Presepe tradizionale animato con effetti luminosi

Orario: tutti i giorni, 7.30 / 12.00; 16.00 / 19.00

Chiesa di San Gerolamo di Quarto 24 dicembre/ 28 febbraio

Via Redipuglia, 24

Presepe tradizionale ambientato nel territorio Ligure

Orario: tutti i giorni, 8.00/12.00 e 16.00 /19.00

Chiesa di Santa Maria e San Giustino 8 dicembre / 29 gennaio

Via Terpi, 24

Presepe artistico di Montesignano

Ambientato in un caratteristico paese dell’entroterra genovese durante la festa patronale parrocchiale: Gesù nasce in un oratorio diroccato, mentre tra le vie del borgo passa la Processione con la “Cassa” della Madonna, i Prelati, il “Cristo nero”, i portatori che fanno lo “stramou”, la banda musicale e molti fedeli; nella chiesetta di campagna si celebra la Santa Messa solenne e dalle case con i tetti in “ciappe” di ardesia escono i paesani, nell’incanto di una Notte di mistero.

Orario: tutti i giorni, 8.00 /12.00 e 15.00 /18.00

Parrocchia Sacra Famiglia 8 dicembre / 21gennaio

Via Bobbio, 21b

Presepe tradizionale

Orario: tutti i giorni, 9.00/11.30 e 16.00/ 18.30; chiuso: domenica pomeriggio

Parrocchia dei Diecimila Martiri Crocifissi 24 dicembre / 2 febbraio

Via Canevari, 34

Presepe meccanizzato

Orario: tutti i giorni, 8.00 / 12.00 e 15.30 / 18.30

Chiesa di N. S. di Lourdes e di San Bernardino 25 dicembre / 2 febbraio

Via Mura di San Bernardino, 15

Presepe tradizionale

Orario: feriali,10.00/12.00 e 15.00 / 18.00; festivi, 8.00/12.00 e 15.00 /18.00

Abbazia di San Siro di Struppa 8 dicembre / 28 gennaio

Via di Creto, 37

Una Liguria da sogno: presepe con statuine in cotto della scultrice Brunella Ratto di Cogoleto

Orario: feriali, 14.30/18.30; festivi, 10.30 /12.30 e 15.00/18.30; 8 dicembre /24dicembre e 8 gennaio / 28 gennaio: stessi orari, solo sabato e domenica

Parrocchia San Pietro Apostolo Di Pino

Via alla Chiesa di Pino, 28

Presepe meccanizzato

Chiesa di Santa Maria della Vittoria 8 dicembre/2 febbraio

Via San Bartolomeo del Fossato, 135

Presepe tradizionale

Orario: tutti i giorni, 8.00/18.30

Chiesa di San Bartolomeo della Certosa 25 dicembre / 28 gennaio

Via San Brunone

Presepe meccanizzato

Orario: 25 dicembre /6 gennaio: ore 10.00/12 e 16.00/18.30; 7 gennaio /14 gennaio: sabato e festivi ore 10.00/12.00 e 16.00/19.00; 15 gennaio/28 gennaio: sabato e domenica ore 10.00/12.00; 16.00/18.30.

Parrocchia di Sant’Eugenio in Crevari 8 dicembre / 31 gennaio

Via Giacomo Canepa, 7A

Presepe artistico meccanico

Orario: dal 25/12 al 06/01: 9.00/12.00 e 14.30/19.00 e 21.00 / 22.30; feriali e sabato solo su prenotazione; mese febbraio: aperto solo domenica negli stessi orari

Chiesa di Nostra Signora della Neve 24 dicembre / 2 febbraio

Via Bolzaneto, 14

Presepe classico

Orario: tutti i giorni, 7.00/12.00 e 16.00/18.30

Parrocchia di Cesino 25 dicembre / 31 gennaio

Piazza Cesino, 5

Presepe artistico

Orario: dal 25/12 al 06/01: tutti i giorni, 15.00/18.30; dal 07/01 al 31/01: festivi e prefestivi ore 15.00 / 18.30

Santuario di Nostra Signora del Gazzo 8 dicembre / 15 gennaio

Piazza Nostra Signora del Gazzo, 2

Segui le zampogne.

Presepe all’aperto, con statue sagomate dipinte su compensato

Chiesa di Santa Maria della Cella 25 dicembre / 17 gennaio

Vico Aporti, 1 – Via Giovannetti

Presepe tradizionale in gesso, legno e costumi evocativi dell’epoca

Orario: tutti i giorni, 09.30/ 11.30; 16.30 / 18.30