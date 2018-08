Presepe di Pentema, la magia si rinnova anche nel 2016

Torriglia. È uno dei presepi più famosi della Liguria quello di Pentema, che ha superato i 20 anni di longevità. Il borgo si trasforma interamente in un presepe, con personaggi a grandezza naturale e in costume d’epoca, impegnati nelle attività e nei mestieri di una volta. Dopo l’inaugurazione di giovedì 8 dicembre e l’apertura di domenica 11, ancora una giornata di visite domenica 18, prima della “maratona”: tutti i giorni dal 24 dicembre all’8 gennaio.

Successivamente ancora possibilità di godere della magia del borgo sabato 14 e domenica 15 gennaio.

Ricco il programma di eventi collaterali.

Domenica 18 dicembre 2016

Escursione a piedi da Carsi (Valbrevenna) a Pentema con visita guidata al Presepe, organizzata dal Parco dell’Antola. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) telefonare al numero 010 944175.

Sabato 24 dicembre 2016

ore 22,00: Tradizionale S. Messa di Natale, con visita del Presepe e distribuzione di vin brule’.

Martedì 3 gennaio 2017

ore 15,30: presso la Locanda al Pettirosso: “Le storie di Gaia” di Mariagrazia Bisio, letture musicate per i più piccini (2-6 anni) a cura di Franco Picetti, Mariagrazia Bisio e Nicoletta Mignone

ore 16: laboratorio di illustrazione per bambini (sino a 10 anni) a cura di Nicoletta Mignone

Venerdì 6 gennaio 2017

ore 11: arrivo dei Re Magi Pentemini: accompagnati da asino mucca e pecore, al suono di piffero e fisarmonica porteranno al Bambin Gesù sale, stoffa e olio, un tempo preziosi regali, e dolci sorprese per tutti i bambini

Domenica 8 gennaio 2017

ore 15.30: concerto di canti natalizi del coro UNIGE nella chiesa parrochiale

Sabato 14 gennaio 2017

Escursione a piedi da Torriglia a Pentema con visita guidata al Presepe, organizzata dal Parco dell’Antola (rientro in navetta). Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) telefonare al numero 010 944175.

Domenica 15 gennaio 2017

ore 14,30: “La ferratura del mulo” evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Mbam’Baye.

Nel pomeriggio concerto di musica blues con i “Two Be Blues” (Lina Di Giacomo: voce; Marco Matta: chitarra e loop station) Il duo acustico rivista alcuni brani celebri in versione delta blues e propone un repertorio che varia da Jeff Buckley a Screamin’ Jay Hawkins, ripercorrendo lo stile con cui venivano suonate le cover dei vecchi brani dei primi del secolo scorso, dai protagonisti del periodo più intenso della storia del rock, sino ai rari autori ed interpreti contemporanei d’oltre oceano.

ore 17: dopo la messa, benedizione degli animali.