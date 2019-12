Presentazione della fiaba “I doni che Rosanonna lasciò\"

Venerdì 13 Dicembre alle ore 17:30 presso il Bookshop Musei di Strada Nuova in Via Garibaldi 11, avrà luogo la presentazione in anteprima del libro “I doni che Rosanonna lasciò” di Michela Gaudiano (Editrice Zona), una fiaba che è stata immaginata e concepita dall’autrice per aiutare le proprie bambine ad affrontare il dolore per la scomparsa della nonna, per preservarne i ricordi e per affrontare con nuova forza il domani.

Con l’autrice sarà presente Orietta Veronesi, che ha arricchito il volume di immagini dal tratto vivido e brillante, che interpretano con la vivacità dei colori le mille emozioni e l’amore che permea ogni pagina del libro.

Firmacopie a partire dalle ore 15.30 e a conclusione dell’incontro.