Presentazione del romanzo storico “Gloria di cane. Essere un guerriero Sioux”

Grande successo all’evento dello scorso 7 dicembre ospitato nella splendida cornice della Sala degli Argonauti del Museo Navale di Genova Pegli, dove l’Associazione Culturale Pegli Live in partnership con Fast & Events ha promosso e organizzato, in collaborazione con Mu.MA e CUP, un incontro culturale dedicato a presentare un nuovo romanzo storico sugli indiani Sioux “Gloria di cane. Essere un guerriero Sioux” (Rachel Nain, 2018 – EBS Print Editore).

Tra i partecipanti anche un vero Lakota, venuto appositamente dalla Toscana per partecipare all’evento e conoscere la professoressa Naila Clerici curatrice delle attività dell’Associazione Soconas Incomindios e rivista TEPEE, che ha tenuto un’interessantissima e particolare conferenza introduttiva sulla cultura e gli usi degli indiani delle pianure nordamericane.

Presenti anche due delegati del Comune di Genova: la consigliera Marta Brusoni, presidente della V Commissione e delegata dell’assessora alla Cultura Barbara Grosso, e il consigliere Davide Rossi, delegato da Lorella Fontana, che ha portato i saluti dell’assessora a Commercio e Turismo Paola Bordilli.

L’Associazione Culturale Pegli Live e Fast & Events non si fermano. Quello di “Gloria di Cane” sarà infatti un ciclo di incontri culturali che ruoteranno attorno alla presentazione del libro. Venerdì 21 dicembre si terrà un secondo evento presso la Biblioteca Benzi di Genova Voltri alle ore 17. L’evento gode sempre del patrocinio del Municipio VII Ponente e del Comune di Genova ma questa volta viene organizzato in collaborazione con il Teatro Del Disìo di Roma. Sarà infatti presente l’attrice Chiara Cimmino, che leggerà alcuni brani del libro.

“Sono rimasta davvero colpita da questo romanzo – spiega l’attrice – è raro trovare un autore che abbia l’ambizione di raccontare un popolo come quello degli indiani d’America; un popolo i cui valori e usi andiamo a conoscere e vivere in prima persona attraverso gli occhi del protagonista, Gloria di cane, e delle sue avventure ma soprattutto un popolo ancora poco raccontato e verso il quale ognuno di noi ha forse un debito”.

Un incontro da non perdere sia per la bravura di Chiara Cimmino nel leggere e recitare sia per non lasciarsi scappare l’occasione di ascoltare alcuni estratti del romanzo che sicuramente prende e affascina da subito il lettore.