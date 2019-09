Presentazione del libro “Naila di Mondo9” e incontro con l’autore Dario Tonani

Come si “diventa” scrittori? E scrittori di fantascienza? Da dove nasce l’ispirazione per creare un intero universo?

I gatti di Ulthar ne parleranno con Dario Tonani, il pluripremiato autore di “Naila di Mondo9”, primo (e finora unico) romanzo di uno scrittore di fantascienza italiano pubblicato da Oscar Mondadori nella collana “Fantastica”.

Vi aspettiamo il 6 settembre al The HONEY BAR dalle 18:30 in poi: sarà possibile acquistare il volume a un prezzo speciale grazie alla collaborazione della libreria genovese L’Amico Ritrovato.

Mondo9 è un pianeta da incubo, nel quale umani e macchine lottano senza tregua per la sopravvivenza: tra le dune di questo inferno desertico abitato da gechi luminosi, uccelli feroci ed enormi cardi mangiaruggine, dove la morte incombe a ogni passo, serpeggia il Morbo, che trasforma la carne in metallo e rende labile il confine tra sangue e ruggine, ossa e ottone. Enormi veicoli su ruote percorrono l’oceano di sabbia di Mondo9, lungo le rotte che collegano una città e l’altra: tra questi, la Syraqq, unica nave che abbia come comandante una donna, Naila, ossessionata dalla leggenda della Grande Onda…

Dario Tonani, giornalista, è autore di un centinaio di racconti pubblicati su antologie, quotidiani nazionali e sulle principali testate di genere italiane (“Urania”, “Giallo Mondadori”, “Segretissimo”, “Robot”). I suoi romanzi “Infect@” (2007), “L’algoritmo bianco” (2009) e “Toxic@” (2011) sono stati pubblicati da Mondadori: con la casa editrice di Segrate è uscito anche “Cronache di Mondo9” (2015), il primo “Urania Millemondi” interamente dedicato a un autore italiano. Nel 2016 il libro, che raccoglieva “Mondo9” e il seguito “Mechardionica”, ha vinto il Premio Italia nella categoria “Miglior Antologia di uno o più autori italiani” ed è arrivato secondo al Premio Mondoscrittura Città di Ciampino. L’universo mondonoviano, che ha riscosso un grande successo anche in Giappone e negli Stati Uniti, si è poi arricchito di un altro tassello nel 2018 con “Naila di Mondo9”, che riprende una parte dei personaggi dei primi due capitoli benché sia una storia indipendente, ambientata trent’anni dopo gli eventi di “Mondo9” e “Mechardionica”. Vincitore del Premio Europa 2017, Tonani è uno dei più importanti scrittori di fantascienza in Italia.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/871102376593569/

