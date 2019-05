Presentazione del libro “La storia di Genova – Dalla preistoria ai giorni nostri”

Martedì 28 maggio alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di via Ceccardi 18-24R si tiene la presentazione de “La storia di Genova – Dalla preistoria ai giorni nostri” alla presenza del curatore Gianluca Durno, dello storico Antonio Figari e di Luigi Carletti, editore di Typimedia. Moderatore sarà il giornalista Massimiliano Salvo.

“La storia di Genova” è il nuovo capitolo della collana dedicata alla storia d’Italia, un successo che ha già conquistato decine di migliaia di lettori con oltre 40 mila copie vendute. Il libro ripercorre la storia antica e gloriosa del capoluogo ligure, dalle prime tracce della preistoria alla Repubblica marinara, passando per i celti, gli etruschi e i romani. È nel porto di Genova, oggi il più importante d’Italia, che il generale e console Scipione l’Africano sbarca per lanciare l’attacco contro il cartaginese Annibale. Ed è sempre dal porto che, molti secoli dopo, Cristoforo Colombo parte per raggiungere le Indie, scoprendo, invece, l’America. Ben presto, Genova diventa un accesso privilegiato all’Europa continentale e alle coste orientali del Mediterraneo.

Dieci capitoli ci raccontano di come si è trasformata la città nei suoi lunghi secoli di vita, attraversandola da levante a ponente, da Nervi a Voltri, passando per le aree ormai assorbite di Sampierdarena, Sestri Ponente, Pegli, Prà. Il volume ci conduce lungo i vicoli di Genova, dove un tempo predicava il vescovo Siro, poi proclamato santo, e dove Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi teorizzavano un’Italia unita, mentre il giovane Goffredo Mameli componeva il nostro inno nazionale.

Il volume prosegue e ripercorre le vicende più recenti: la fondazione della prima società calcistica italiana, il Genoa, nel 1813, e quelle della Sampdoria, nel 1946; i disordini del G8, durante i quali muore il giovane manifestante Carlo Giuliani e si registrano i fatti gravi della scuola Diaz; la tragedia recente del Ponte Morandi, una ferita ancora aperta e visibile nel panorama odierno della città. Un viaggio nel passato e nel presente di una Genova mai piegata dalle avversità. Un approfondimento storico coinvolgente, puntuale e ricco di immagini originali.