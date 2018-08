Genova. Venerdì della cultura al Creamcafé: il 3 novembre alle 16.30 presentazione del libro “Invecchiano solo gli altri” con Luca Borzani (Einaudi Editore).

Non ci sono piú gli anziani di una volta. Sono tanti, saranno sempre di piú, padroni di un futuro ancora lungo. Ma anche i giovani non sono piú quelli di una volta. Sempre meno numerosi, discriminati, prigionieri del presente. È ancora possibile trovare un equilibrio tra le generazioni in un mondo che ha messo al bando la vecchiaia?