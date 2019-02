Presentazione del Libro “Il Ponte Silenzioso”, un evento d’amore dedicato a Genova

San Valentino festa degli innamorati, ma quest’anno anche data importante per tutti i genovesi: sei mesi dal crollo di Ponte Morandi, mentre sono appena iniziati i lavori di demolizione, fanno riflettere e pensare una volta di più alla tragedia che la città ha vissuto e alle sensazioni che ha suscitato in tutti i noi.

Libro Più e KC Edizioni vogliono dunque passare questo San Valentino dedicandolo a Genova, presentando un libro: Il Ponte Silenzioso, una raccolta che dà voce alle emozioni vissute da tante persone “ordinarie” dal 14 agosto 2018. Un modo per mantenere viva la preziosa memoria di quei giorni, restituendo un ruolo a chi ha vissuto direttamente questa tragedia: sopravvissuti, sfollati, soccorritori, ma anche i semplici abitanti della Valpolcevera e non solo, a partire dai più piccoli: i bambini della classe 5C della Scuola Primaria O.Foglietta dell’IC Sestri Este, hanno scritto Genova: poesie per il Ponte; i bambini delle classi II e V della Scuola Primaria IC Teglia sono presenti nel racconto delle maestre su come hanno affrontato insieme a inizio scuola l’esperienza del crollo e hanno fatto dei disegni a tema che sono presenti nel capitolo IMMMAGINI. Per la Scuola Infanzia 8 Marzo, IC Teglia, i bambini sono presenti nel racconto della maestra di una giornata di ottobre in cui i bambini, dal crollo di una costruzione Lego grande che stavano facendo insieme, hanno detto “come il Ponte Morandi” e hanno iniziato a parlarne e a disegnare (i disegni sono inseriti nel Cap. Immagini).

Come ultima libreria indipendente di vallata, Libro Più è il luogo “ovvio” dove presentare questo volume, anche perché si tratta di un prodotto a metro 0: è stato infatti stampato dalla casa editrice KC edizioni, la prima tipografia ecologica in Liguria che coinvolge i detenuti della Casa Circondariale di Pontedecimo, grazie alla collaborazione del Ministero della Giustizia. L’obiettivo è quello di formare al lavoro un gruppetto di persone detenute, oltre che occuparle durante il periodo della detenzione.

Un libro che parla di Val Polcevera e che qui è stato creato, e che qui farà del bene: il ricavato infatti verrà devoluto a due progetti per l’infanzia sul territorio. Il primo, dedicato alla fascia d’età 0-6, all’interno de “Un Villaggio per Crescere” (progetto nazionale, per il quale la Val Polcevera era già stata individuata come zona fragile, di contrasto alla povertà culturale, partito a luglio), con laboratori educativi e di espressione emotiva. Il secondo coinvolgerà un gruppo di ragazze e ragazzi per la salvaguardia del patrimonio naturalistico della Val Polcevera: decine di giovani in azioni di cittadinanza attiva in particolar modo per la promozione della tutela del territorio, per la sua bonifica, manutenzione e valorizzazione.

Parte delle attività si sono già svolte prima del crollo del Viadotto Morandi e proseguiranno, sviluppate, nell’ambito del progetto 4G, giovani generazioni in gioco per la Governance.

La presentazione sarà tenuta dalle curatrici del progetto editoriale, Valentina D’Amora e Nadia Porfido, giovedì 14 febbraio a partire dalle ore 17:30, presso la Libreria Libro Più di Genova Pontedecimo.

Il ponte silenzioso, KC Edizioni, 14,00€