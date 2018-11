Venerdì 7 dicembre alle 16:30 nella splendida cornice della Sala degli Argonauti del Museo Navale di Pegli l’Associazione Culturale Pegli Live promuove e organizza, in collaborazione con Mu.MA e CUP e con i patrocini del Municipio VII Ponente e del Comune di Genova, la presentazione del libro “Gloria di cane. Essere un guerriero Sioux” (Rachel Nain, 2018 – EBS Print Editore). L’iniziativa si avvale del supporto scientifico dell’Associazione Soconas Incomindios e della rivista Tepee.

La professoressa Naila Clerici farà un’introduzione storica e culturale sugli indiani delle pianure nordamericane:

Una grande passione per gli indiani nordamericani quella di Rachel Nain, a cui è seguito il desiderio di documentarsi, di sapere tutto sulla loro cultura materiale e i loro valori. I popoli nomadi delle Grandi Pianure, prima del contatto con i bianchi, sono i protagonisti. In “Gloria di cane” viene esaltata la bellezza delle persone e il loro senso estetico, i rapporti sociali basati sul reciproco rispetto, l’amore per i cavalli e tutti gli esseri viventi e la grandezza della natura.