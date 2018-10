Presentazione del Corso di Pittura SATURA

Si terrà a Palazzo Stella, in piazza Stella 5, la presentazione ufficiale del nuovo ciclo del Corso di Pittura organizzato da Satura. Il corso della durata di due mesi è suddiviso in due classi: una per adulti e una per bambini. Date e orari delle lezioni saranno definiti in base alle esigenze dei partecipanti.

Il corso è rivolto a tutti coloro che amino la pittura, siano essi principianti o già formati in ambito artistico, che intendano migliorare la propria tecnica. La docente, infatti, durante le lezioni, si impegna a seguire gli allievi personalmente, a seconda del loro livello di competenza, fornendo consigli adeguati e garantendo una preparazione ad hoc, che consentirà a ognuno di vedere valorizzate le proprie qualità.

Oltre al corso base di pittura, che, sia nella versione per adulti, sia in quella per bambini, avrà la durata complessiva di 16 ore con cadenza settimanale, la stessa docente terrà a Palazzo Stella uno speciale corso di conoscenza dei diversi materiali (acquarello, acrilico, olio, pastelli, gouache, pastelli ad olio) della durata complessiva di 6 ore.

Inoltre verranno organizzati anche una serie di workshop dedicati alle principali tecniche pittoriche (acrilico, olio, pastelli, acquarello), sempre in due versioni: per adulti e per bambini. Tutti i workshop si svolgeranno nell’arco di un solo giorno ed avranno una durata complessiva di 3 o 4 ore. Sarà possibile realizzare anche specifici pacchetti “ad hoc” di 3 o 4 workshop.

La docente Alessia Lisenko, originaria di San Pietroburgo, dove ha studiato arte e si è laureata in design, si è trasferita in Italia per affinare ulteriormente gusto e tecnica, fino ad arrivare ad essere, oggi, un punto di riferimento riconosciuto nel panorama artistico contemporaneo. Lisenko, infatti, ha saputo coniugare la preparazione e l’esperienza della scuola russa con il gusto italiano, grazie alla sensibilità per la pittura maturata attraverso lo studio approfondito delle nostre eccellenze.

Per informazioni e iscrizioni telefonare ai numeri 0102468284 o 3665928175 dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle ore 15 alle 19.

I posti sono limitati, pertanto è gradita la preiscrizione.