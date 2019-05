Presentazione del best seller illustrato “Racconti italiani gotici e fantastici”

Martedì 21 maggio, alle ore 18, presso la Libreria di Genova “L’amico ritrovato” in via Luccoli 98 verrà presentata la nuova casa editrice, tutta ligure, Black Dog e i primi due volumi illustrati pubblicati “Racconti italiani gotici e fantastici” (NUMERO 1 nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa italiana – Horror e narrativa gotica) e “Il padrone del mondo” di Jules Verne.

Black dog Edizioni è la NUOVA casa editrice, specializzata in LETTERATURA GOTICA, weird, NOIR e fantastica. Pubblicazioni innovative, volumi mai arrivati in Italia, nuove e curate edizioni, illustrazioni esclusive disegnate solo da artisti liguri. Tutti i volumi pubblicati infatti saranno corredati da illustrazioni originali: l’idea è di valorizzare il testo attraverso le immagini, in un accostamento “antico/contemporaneo”, puntando su firme già note ed apprezzate come Alex Raso e Valentina Biletta, sia su artisti emergenti ma dalle grandi qualità come Elena Massola.

In alcuni casi saranno riproposti i testi con le illustrazioni originali dell’epoca di prima pubblicazione, vere perle della storia dell’Illustrazione, come nel caso del volume di Jules Verne “Il padrone del mondo”.

Martedì 21 maggio Angela Cascio presenterà la casa editrice, i primi due volumi pubblicati ed i prossimi in uscita a giugno, insieme all’illustratore dell’antologia “Racconti italiani gotici e fantastici” Alex Raso, che esporrà alcune tavole originali.